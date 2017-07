Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Intervistato da Collider,, regista di, ha avuto modo di rivelare qual è la sua versione preferita didi

Come spiegato da Villeneuve:

Onestamente, io raccomanderei di vedere l’ultimissima director’s cut di Ridley Scott [si riferisce a Blade Runner: The Final Cut, uscita nel 2007]. Io sono cresciuto con la versione con la voce fuori campo, è quella che mi ha fatto scoprire questo universo. […] Ho visto [Blade Runner] in una piccola città del Canada. Non c’era Internet allora e non avevo idea del fatto che la critica non avesse amato il film. Per me fu amore a prima vista. La voce fuori campo, poi, dava un senso di noir. […] Ora, molto tempo dopo e dopo aver visto l’ultima versione, ho capito dove Ridley Scott volesse arrivare. […] Quindi, sono divenuto un grande fan e la mia versione preferita è la Final Cut di Ridley.