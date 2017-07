È ancora una voltaa vincere il weekend in Italia, con 439mila euro e un totale di 7.3 milioni di euro. Il film rimane in testa per il quarto weekend consecutivo pur ottenendo il peggior risultato della saga (il più vicino sono gli oltre 9 milioni di), a dimostrazione che luglio è stato un mese da dimenticare al box-office italiano. Anche questa settimana il calo rispetto a un anno fa è notevole, con incassi quasi dimezzati.

Seconda posizione per The War – il Pianeta delle Scimmie, con 344mila euro e un totale di 2.8 milioni di euro, mentre al terzo posto Prima di Domani raccoglie 215mila euro (con un’ottima media, pur sempre inferiore ai mille euro) e sale a 685mila euro. Quarta posizione per USS Indianapolis, con 190mila euro e un totale di 622mila euro. Al quinto posto Transformers: l’Ultimo Cavaliere incassa 60mila euro, portandosi a 4.6 milioni di euro, mentre al sesto posto Wish Upon incassa 41mila euro e sale a 225mila euro complessivi.

Al settimo posto 2:22 Il Destino è Già Scritto incassa 37mila euro e sale a 939mila euro. Va fatto notare che nessuna nuova uscita si piazza in top-ten: le cose cambieranno il prossimo weekend con Annabelle 2: Creation.