Cosa è successo dietro le quinte di Non lo sappiamo e difficilmente lo scopriremo , quello che è certo è che dopo il licenziamento di Phil Lord e Chris Miller la Lucasfilm ha ingaggiatoper terminare le riprese (prolungate per l’occasione). Il regista si è messo subito al lavoro e a quanto pare ha mantenuto tutte le maestranze al loro posto: lo conferma una nuova foto dal set, che lo vede in mezzo alla troupe assieme a. Non era scontato che l’ottimo direttore della fotografia (Arrival, Selma) rimanesse al suo posto, e la sua sarà una figura chiave nella post-produzione, quando bisognerà mettere insieme il girato di Lord & Miller e quello di Howard realizzando un film omogeneo.

Potete vedere la foto (che include un alieno, provate a trovarlo!) qui sotto:

Working out a shot w/cinematographer Bradford Young for #UntitledHanSoloMovie pic.twitter.com/z4ZYFZXBE4 — Ron Howard (@RealRonHoward) July 28, 2017

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Diretto da Ron Howard, Han Solo vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018.