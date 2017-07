Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Qualche giorno fa abbiamo condiviso con voi alcune supposizioni dell’ Hollywood Reporter secondo cui la sceneggiatrice accreditata dell’ultima fatica di– Rebecca Blunt – non sarebbe una persona esistente, ma uno pseudonimo.

Adesso lo stesso regista ha commentato le voci di corridoio rilasciando una dichiarazione a Entertainment Weekly:

Quando la gente prende posizioni simili dovrebbe stare molto attenta, specialmente quando si tratta di una sceneggiatrice al suo primo impiego. Non capisco perché i giornalisti stiano cercando di contattarla, nella cartella stampa ci sono già una serie di dichiarazioni. So che è al lavoro su un progetto e che dovrà consegnarlo preso, perciò non sarà disponibile per le interviste prima dell’uscita del film. Non le è concesso farlo?