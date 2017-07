Spider-Man: Homecoming supera i 600 milioni di dollari al box office, ma non batte gli altri film dell’Uomo Ragno

Nel riportare i dati del box office settimanale americano abbiamo ovviamente citato anche il quinto posto occupato dache, con 13.5 milioni di dollari, ha ottenuto un totale di 278.4 milioni di dollari in terra americana. Nel mondo il film ha raggiunto i 633.8 milioni di dollari, un chiaro successo (ne è costati 175), anche se al momento è il peggior risultato della saga.

Osservando quanto riportato da Box Office Mojo, appare chiaro il dato secondo cui, anche senza tenere conto dei numeri aggiustati secondo l’inflazione, la pellicola della Marvel e della Sony abbia avuto delle performance globali meno solide rispetto ai tre film di Sam Raimi e ai due diretti da Marc Webb.

Il discorso cambia tenendo conto del solo mercato nordamericano.

Paragonando l’esito di questa ultima iterazione dell’Uomo Ragno rispetto ai due The Amazing Spider-Man, i numeri tendono a colpire abbastanza, in relazione al fatto che la Sony puntava davvero molto su questa pellicola.

Anche se è proprio l’attenzione verso i “freddi numeri” fare la differenza in questi casi, quantomeno in termini di “percezione pubblica” di un film, Spider-Man: Homecoming è comunque un’operazione di successo proprio se paragonata ai cinecomic di Marc Webb responsabili, di fatto, dell’avvenuto rilancio. Pur ipotizzando delle spese di P&A pari a 80-100 milioni di dollari, il film dell’UCM con Tom Holland nei panni di Peter Parker raggiungerebbe un costo complessivo di circa 275 milioni, ben al di sotto dei 430 milioni di dollari di costi combinati (produzione+P&A) The Amazing Spider-Man 2, che hanno reso il box office globale di 708 non sufficiente alla prosecuzione dell’avventura.

La “forbice” fra il botteghino delle due pellicole viene pertanto riassorbita da quella, ben maggiore, dei relativi investimenti produttivi.

Matematica a parte, l’impressione è che per un film dedicato a uno dei supereroi più celebri di sempre, tutti si aspettassero delle cifre più elevate. Impressione che comunque potrebbe mutare, e non poco, dopo la release giapponese e cinese (il lungometraggio non ha ancora una data di uscita per la Cina).

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.