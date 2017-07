Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Gwendoline Christie sul Capitano Phasma nel film di Rian Johnson

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Intervistata da IGN,(Game of Thrones) ha avuto modo di parlare del personaggio di Phasma nei nuovi Episodi della saga di

Ne Il Risveglio della Forza l’attrice è apparsa in un ruolo relativamente ridotto e senza mai scoprire il suo volto, rimasto celato da un casco militare. Ne Gli Ultimi Jedi, sembra invece che il personaggio sarà esplorato più approfonditamente. Come spiegato da Christie:

Sono enormemente fortunata per via del fatto che ho potuto lavorare con un approccio metodico. Tutto si gioca sul fatto che conosco questo personaggio, quindi calandomi nelle situazioni nelle quali si trova tutto assume una logica di fondo, proprio come accade a noi come persone umane. La nostra vita controlla il modo con cui prendiamo le nostre decisioni e diventiamo le persone che siamo.