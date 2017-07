Mi piaceva il fatto che mi permettesse un po’ di anonimato, ma non è più così. Dopo aver fatto due film da pelato [X-Men: Apocalisse e Split], ora sono praticamente un cazzo di faro.

In generale, comunque, ha poi ammesso:

Cosa mi piace a riguardo? Niente al momento. Mi piace quando iniziano a crescere dopo una settimana, perché fa fico. Ma quando sono pelato sembro un tipo molto strano, anche se mi piace l’idea di non dover fare niente al mattino in reparto trucco.

Scritto e diretto da Simon Kinberg, e da lui prodotto insieme a Lauren Shuler Donner e Hutch Parker, X-Men: Dark Phoenix uscirà il 2 novembre 2018 nei cinema USA.

Nel cast ancora una volta Michael Fassbender (Magneto), James McAvoy (Xavier) Jennifer Lawrence(Mistica), Nicholas Hoult (Bestia), Alexandra Shipp (Tempesta), Tye Sheridan (Ciclope) e Kodi Smit-McPhee (Nightcrawler). Jessica Chastain è in trattative per interpretare la villain del film, Lilandra, imperatrice dell’Impero Shi’ar, una razza aliena in cerca della Fenice per rubare il suo potere. Sophie Turner sarà ancora una volta Jean Grey.

Il film sarà ambientato 10 anni dopo Apocalisse, quindi negli anni novanta.