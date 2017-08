Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Le riprese di, atteso sequel del film Marvel diretto ancora una volta dai Peyton Reed, sono ufficialmente iniziate.

Il profilo Twitter del film ha annunciato annunciato l’inizio delle produzione del cinecomic con un video che potete vedere qui di seguito:

BIG NEWS! Marvel Studios’ “Ant-Man and the Wasp” has begun production. In theaters July 6, 2018. pic.twitter.com/tgJ01R6T6n

— Ant-Man (@AntMan) 1 agosto 2017