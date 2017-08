ha postato sul proprio account Twitter una serie di scatti, presi a margine dell’evento organizzato per The Glass Castle, in cui la vediamo in posa insieme al cast dello spin-off di(con aggiunta di Danny DeVito che ovviamente non compare nel film di Ron Howard).

I MET THE CAST OF STAR WARS. THEY WATCHED @GlassCastleFilm. THIS IS FINE. pic.twitter.com/1sLJxyF6PW — Brie Larson (@brielarson) 31 luglio 2017

Danny Devito is not in Star Wars. He was a fan girl with me. — Brie Larson (@brielarson) 31 luglio 2017

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Diretto da Ron Howard, Han Solo vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018.