La British Board of Film Classification ha rivelato la durata di, la pellicola ditratta dall’omonimo romanzo di Stephen King.

Stando ai dettagli diffusi dalla BBFC il film durerà 135 – due ore e quindici minuti – un minutaggio sicuramente adeguato a narrare la “prima parte” dell’opera di Stephen King, lunga più di 1000 pagine.

Cosa ne pensate? Quanto attendete il film? Ditecelo nei commenti!

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troveremo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Il progetto sarà diviso in due parti: una incentrata sulle vicende dei protagonisti da bambini e una incentrata sulle vicende dei protagonisti da adulti.