Spider-Man: Homecoming, Tom Holland risponde alle critiche di Kirsten Dunst

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

“Stanno semplicemente mungendo la mucca per spillare altri soldi, mi pare ovvio“. Così, la star degli Spider-Man di Sam Raimi, commentava qualche tempo fa il reboot dell’Uomo Ragno in casa Marvel Studios.

Movie’n’co UK ha chiesto un parere in merito a Tom Holland, che ha ribattuto in questi termini:

Ognuno ha la sua opinione e io non sono nessuno per giudicare. Non ho deciso di fare questi film per soldi. Insomma, immagino si tratti di un lavoro che tutti accetterebbero senza pensare al denaro, no? Posso solo dire che lavorare a questo film è stata un’esperienza meravigliosa, e se lei non andrà a vederli non mi importa. Non ho cambiato parere su di lei per quello che ha detto visto che quella è la sua opinione, quindi va tutto bene.