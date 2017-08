Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

, tratto dal romanzo di, sarà il prossimo film di(District 9, Elysium, Humandroid). Il progetto, di stampo thriller e fantascientifico, è descritto come “una sorta di incontro tra Inception e True Detective”.

La vicenda seguirà le indagini dell’agente speciale Shannon Moss, alle prese con l’omicidio di un membro delle forze speciali della Marina. Nel corso dell’investigazione, scoprirà che la vittima era presente sulla U.S.S. Libra, una stazione spaziale che si riteneva persa nelle più oscure correnti dello spazio-tempo. Determinata a risolvere il caso, Moss viaggerà nel tempo per esplorare le possibili visioni del futuro in grado di spiegare gli eventi del presente.

A rivelare il proprio coinvolgimento nel progetto è stato lo stesso regista, via Twitter:

This just arrived. Truly incredible book by @LetterSwitch . So excited to direct this for @20thcenturyfox pic.twitter.com/kKxyFnhWhM

— Neill Blomkamp (@NeillBlomkamp) 24 luglio 2017