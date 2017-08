Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Grazie al cielo! Perché [prima di Wonder Woman] la domanda ricorrente ai junket [di Captain Marvel] sarebbe stata “Crede che il pubblico voglia vedere una donna protagonista di un film di supereroi?” oppure “Come si sente per via del fatto che Captain Marvel è il primo grande blockbuster con una donna protagonista?” Inoltre, anche in quel caso avrei risposto che non è così. […] C’erano film di questo tipo con protagoniste femminili anche 15 anni fa. E non hanno fallito perché erano interpretati da attrici ma semplicemente perché erano prodotti di scarsa qualità! Ma almeno, grazie a Wonder Woman, non devo più puntualizzare queste cose.