, regista il cui nome è attualmente legato al progetto del reboot de, ha postato su Instagram una foto che, secondo alcune speculazioni, potrebbe indicare alcuni passi in avanti nei lavori del film.

Nella foto Hardy appare con il produttore Ed Pressman, anch’egli in precedenza ritenuto coinvolto nei lavori del reboot. È possibile che Hardy stia sviluppando ulteriormente il progetto o che intenda farlo una volta finita la post-produzione di The Nun, spin-off di The Conjuring – Il Caso Enfield. Al momento, tuttavia, è bene specificare che anche l’idea di possibili sviluppi in vista rimane nel territorio della speculazione.

Molti registi, lo ricordiamo, sono stati legati al progetto del reboot. E molte star, in passato, sono state ritenute legate al film prima di dichiarare di non essere più coinvolte. Tra queste anche Bradley Cooper, Jack Huston e Luke Evans. Ultimamente si è parlato di Jason Momoa, che è tuttavia impegnato nei lavori di Aquaman e di Justice League. Anche qualora il nome di Momoa resti legato al progetto, i lavori sui film dell’Universo DC potrebbero tenere l’attore occupato per molto tempo. A oggi, non rimane che attendere ulteriori aggiornamenti.

Qui di seguito la foto postata da Hardy:

Crow dinner with legendary film producer Ed Pressman. Un post condiviso da Corin Hardy (@corinhardy) in data: 31 Lug 2017 alle ore 22:08 PDT

