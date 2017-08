M2 Pictures ha diffuso in rete il primo trailer italiano di, pellicola che narra eventi precedenti ai fatti di Non Aprite Quella Porta. Il film sarà distribuito in alcuni cinema americani e in Video On Demand il 20 ottobre e il 14 settembre in anteprima mondiale nelle nostre sale.

Potete ammirare il trailer qui di seguito:

Ecco la sinossi ufficiale:

Quattro adolescenti violenti, scappati da un ospedale psichiatrico, rapiscono una giovane infermiera e la portano con loro in un viaggio all’inferno inseguiti da un poliziotto altrettanto squilibrato in cerca di vendetta. Uno dei ragazzi è destinato a vivere eventi tragici e una serie di orrori che distruggeranno la sua mente per sempre trasformandolo in un mostro noto come Leatherface, o Faccia di cuoio.

Leatherface non è il primo prequel del franchise di Non Aprite Quella Porta. Già Non Aprite Quella Porta: L’Inizio (The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning) ha raccontato alcuni eventi precedenti a Non Aprite quella Porta del 2003. Il film originale, del 1974, è stato diretto da Tobe Hooper. A dirigere Leatherface troviamo i registi Julien Maury e Alexandre Bustillo. Nel cast troviamo Stephen Dorff, Vanessa Grasse (Roboshark), Sam Strike e Lili Taylor (L’Evocazione – The Conjuring).