Da diverso tempo sappiamo che il sequel disi farà e sarà diretto da Justin Lin () sulla base di uno script di Andrew Dodge, mentre il protagonista sarà, cestista della squadra NBA dei Cleveland Cavaliers.

Quel che è meno certo è quando partirà la produzione. Il regista in persona ne ha parlato in occasione dei TCA 2017 e ha spiegato di essere troppo vecchio per fare le cose di fretta.