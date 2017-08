ha un nuovo sceneggiatore. La Lucasfilm e la Disney – annuncia l’ Hollywood Reporter – hanno infatti commissionato una nuova stesura della sceneggiatura (precedentemente curata da Colin Trevorrow e Derek Connolly) a

L’autore inglese ha scritto il film di prossima uscita con Julia Roberts e Jacob Tremblay intitolato Wonder ed è anche al lavoro sull’adattamento televisivo di Queste Oscure Materie per la BBC. È noto per aver curato lo script della rappresentazione teatrale da record di Harry Potter and the Cursed Child.

Non è chiaro quanto pesante sarà l’intervento di Thorne, ma le fonti del giornale sostengono che il progetto avesse bisogno di una “ripulita da parte di un terzo“.

Star Wars: Episodio IX per la regia di Colin Trevorrow arriverà il 24 maggio 2019.