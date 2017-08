Star Wars: Gli Ultimi Jedi, John Boyega ricorda Carrie Fisher e anticipa un dettaglio sulle avventure di Finn

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Attenzione: contiene spoiler sulla trama di Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Nelle ultime ore John Boyega ha avuto modo di parlare di Star Wars: Gli Ultimi Jedi durante la messa in onda di Popcorn with Peter Travers, su ABC News. L’attore ha avuto modo di parlare della presenza nel film di Rian Johnson di Carrie Fisher, scomparsa a dicembre del 2016. Nel ricordare l’attrice, Boyega ha dichiarato:

All’interno del franchise il suo personaggio è ancora vivo, ed è questo il bello: lei vivrà per sempre, in qualche modo.

Circa invece la trama e le vicende che coinvolgono il suo personaggio ne Gli Ultimi Jedi, Boyega ha svelato che, in alcune sequenze, Finn sarà nuovamente alle prese con il Primo Ordine. Stavolta, tuttavia, sotto copertura. Come spiegato dall’attore:

Immaginate di lavorare da McDonald’s. Spingete il vostro manager in un compattatore e poi, un anno dopo, decidete di tornare con la divisa di uno dei colleghi. Non è la situazione migliore! Ci sono molti inseguimenti e c’è una missione che deve essere portata a termine ma non è necessariamente qualcosa che si affronterà senza combattere. È qualcosa che [Finn] dovrà affrontare per se stesso.