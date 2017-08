Come noto, la Paramount ha fissato l’uscita del sequel dial, 33 anni dopo il film originale.

Grazie al tabloid inglese The Sun possiamo scoprire che Tom Cruise si sta già preparando alle riprese della pellicola e lo sta facendo… in puro stile Tom Cruise. Negli scatti presi in un aerodromo nell’Oxfordshire la star, oltre a mostrare un outfit estremamente simile a quello della prima pellicola (potete vedere un frame con Cruise e Kelly McGillis più in basso), è alle prese con delle esercitazioni di guida di un elicottero.

Cliccate l’immagine qua sotto per ammirare tutte le foto:

Alla regia troviamo Joseph Kosinski, che aveva già lavorato con Tom Cruise per Oblivion, mentre alla produzione il CEO della Skydance David Ellison e Kerry Bruckheimer, produttori del film del 1986.

Cruise ha dichiarato che il film si intitolerà Top Gun: Maverick (Maverick era il nominativo del tenente Pete Mitchell), ma per ora la Paramount non ha ufficializzato la cosa.

La pellicola è in sviluppo da diverso tempo ed è stata riscritta da Justin Marks, che aggiornerà la storia “mostrando uno spezzone di ciò che sono diventati oggi i piloti da combattimento e la marina”. Coinvolti nella stesura dello script prima Ashley Miller e Zack Stentz, poi Peter Craig e Justin Marks.

