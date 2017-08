Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In occasione di una intervista con Collider ha svelato quando partiranno le riprese di, ovvero il sequel di(2000) e di

L’attore ha svelato che le prove partiranno il 18 settembre e che lui dovrà essere sul set a partire dal 25.

Nel frattempo M. Night Shyamalan ha scritto su twitter di essere impegnato a guardare classici per lasciarsi ispirare in vista dell’inizio delle riprese. “Gli ultimi che ho visto sono stati Pulp Fiction e A Venezia… un dicembre rosso shocking. Capolavori“.

Been watching classic films at night to get inspired on #Glass. Last couple were Pulp Fiction & Don't Look Now. Masterpieces.

— M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) July 30, 2017