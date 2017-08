ha risposto senza mezzi termini a un fan che su Twitter gli ha chiesto se farà una comparsa in, il reboot affidato a Neil Marshall atteso per il 2018.

“Quando Hellboy gelerà” ha dichiarato l’attore modificando leggermente la frase comune “quando l’inferno gelerà“. Tradotto: mai.

È pratica diffusa a Hollywood quella di permettere a “vecchie glorie” di fare una comparsa in progetti di rilancio (l’ultimo caso quello dei Power Rangers, uno dei prossimi Mary Poppins Returns). La differenza è che in questo caso Perlman potrebbe essere rimasto scottato dalla decisione di riavviare il franchise lanciato da Guillermo del Toro, decidendo così di prendere fin da subito le distanze dal progetto.

When Hellboy freezes over. https://t.co/3sCIkAJW7n — Ron Perlman (@perlmutations) August 1, 2017

Intitolato Hellboy: Rise of the Blood Queen, il film avrà per protagonista David Harbour e entrerà in produzione a partire dal mese prossimo nel Regno Unito e in Bulgaria. Ian McShane interpreterà il professor Broom, il ruolo che nei film di Guillermo del Toro era stato interpretato da John Hurt.

Vietata ai minori, la nuova storia ruoterà attorno all’eroe rosso che dovrà fare i conti con una strega del Medioevo che è decisa a distruggere l’umanità.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Al momento il progetto si intitola Hellboy: Rise of the Blood Queen, ed è stato scritto da Andrew Cosby, Christopher Golden e Mike Mignola stesso (trovate maggiori dettagli in questo articolo).