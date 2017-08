(Annabelle: Creation) ha avuto modo di parlare del progetto di, del quale curerà la regia. La produzione del film vedrà il coinvolgimento della New Line, ma Sandberg ha confermato che il film farà del tutto parte dell’Universo Cinematografico DC:

Yes — David F. Sandberg (@ponysmasher) 2 agosto 2017

Sul suo approccio al film, il regista ha dichiarato:

Ciò che più mi attrae di quel personaggio è il fatto che tutti i bambini sognano di essere Superman, giusto? Almeno per me era così! E [Billy Batson] è un ragazzo che ha avuto quell’opportunità. Riesce a diventare un supereroe. […] In termini di cosa il pubblico si può aspettare, credo che il nostro sarà il film più divertente e spensierato mai realizzato all’interno dell’Universo DC al cinema. Certamente sarà una deviazione dal resto.

SanDberg, noto per i suoi lavori di genere horror, ha specificato che il film DC sarà ben diverso anche dai suoi precedenti progetti:

Sarà differente da ciò che ho fatto prima, non è un horror è avrà un tono molto più leggero! Il mio background, in Svezia e prima che iniziassi a lavorare a vari film horror, era nel campo dei corti animati di stampo comedy. Quindi un film leggero non è qualcosa che mi è totalmente “alieno”. Non vedo l’ora di lavorare con quell’approccio a un lungometraggio.

Circa la sua esperienza con il personaggio di Shazam, il regista ha avuto modo di rivelare:

Non è un personaggio con il quale sono cresciuto. È stato pubblicato in Svezia negli anni 70, prima che io nascessi. Lo conosco per via della Justice League. È solo ultimamente che sto leggendo molti fumetti, come “The Power of Shazam”. Sto conoscendo approfonditamente il personaggio.

Creato nel 1939 da C. C. Beck e Bill Parker, Shazam comparve per la prima volta su Fawcett Comics’ Whiz Comics #2. Il teenager Billy Batson si trasformava nel “mortale più potente del mondo” dopo aver pronunciato la parola Shazam, ottenendo poteri straordinari da dei antichi.

Fonti: Batman-News (1) (2), Toronto Sun