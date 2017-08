Spider-Man: Homecoming, gli sceneggiatori sul ruolo di Zia May

Abbiamo parlato a lungo di una scena nella quale zia May si riferiva a lui in maniera diretta. […] Era un momento molto dolce ma era anche una deviazione palese dal nostro arco narrativo. Se vuoi parlare di qualcuno che non c’è più, è bene non farlo in maniera approssimativa.

Intervistati da Entertainment Weekly,, sceneggiatori di, hanno avuto modo di parlare del processo di scrittura dietro al film dicon. Durante i lavori dello script, i due si sono posti molte domande, compresa quella di citare o meno lo zio Ben. Come rivelato da Daley:

Riguardo al futuro di Zia May, interpretata da Marisa Tomei, Goldstein ha rivelato:

In una delle prime bozze c’era May che aveva un appuntamento galante con un uomo, e una parte del rapporto che aveva con Peter era intrisa di un franchezza inappropriata tra i due. Non è un dettaglio che ha raggiunto il grande schermo, ma nel sequel la vedo con un fidanzato. Non dev’essere una vedova che affronta un lutto e basta.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.

Nel cast Tom Holland, Marisa Tomei (Zia May), Zendaya, Laura Harrier, Tony Revolori, Michael Barbieri, Kenneth Choi, Donald Glover, Angourie Rice, Michael Keaton. La pellicola non racconterà le origini del personaggio, ma si concentrerà sugli anni del liceo di un Peter Parker già in azione. Il film è co-prodotto da Kevin Feige assieme al suo team di esperti della Marvel, e da Amy Pascal, che ha supervisionato il lancio del franchise per la Sony 13 anni fa. Insieme, collaborano a una nuova direzione creativa per il lancia ragnatele. Sony Pictures continuerà a finanziare e distribuire i film della saga, e sarà ancora proprietaria dei diritti di sfruttamento del personaggio, mantenendo il controllo creativo finale.

