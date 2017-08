È l’Hollywood Reporter a rivelare che sarà, regista de, a curare la regia di un progetto che ha il titolo di lavorazione di. Il film, spin-off diè stato precedentemente sviluppato da Drew Pearce e Jason Segel, da un’idea dello stesso Pearce.

Sul piccolo schermo, Gutierrez ha curato la serie televisiva El Tigre: The Adventures of Manny Rivera. Ha inoltre diretto per Google Spotlight Stories il corto animato Son of Jaguar, che combina un omaggio al wrestling messicano con un toccante racconto sulla famiglia.

Il prossimo film del franchise LEGO, lo ricordiamo, è LEGO Ninjago, nelle sale il 22 settembre. The LEGO Movie Sequel è invece previsto al cinema per l’8 febbraio del 2019. Non è stata ancora comunicata alcuna logline di The Billion Brick Race e al progetto non è ancora legata una data di uscita ufficiale.

