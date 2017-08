Se il buon giorno si vede dal mattino,difficilmente avrà un weekend soddisfacente al box-office nordamericano.

Il film Sony ha infatti raccolto 1.8 milioni di dollari in 2.770 cinema durante le anteprime di giovedì sera: una cifra che dovrebbe tradursi in circa 18/19 milioni di dollari nei tre giorni (Valerian aveva incassato 1.7 milioni due settimane fa, salendo a 17 nel weekend; Ghost in the Shell aveva chiuso il weekend a 18.6 milioni dopo averne incassati 1.8 alle anteprime).

Ricordiamo che la pellicola è costato 60 milioni di dollari, un budget piuttosto contenuto per un blockbuster, e quindi può essere che a fine corsa non risulti una vera delusione, tuttavia la Sony e MRC puntavano a cifre decisamente più alte per lanciare quello che è stato inquadrato da subito come un franchise crossmediale (con una serie tv già in sviluppo).

Attualmente si prevede un testa a testa tra La Torre Nera e Dunkirk per prevalere nel weekend: vi terremo aggiornati!