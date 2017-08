Stiamo lavorando a un degno script che possa piacere ai fan, poi andremo avanti.

La Valiant, per il momento, ha declinato ogni commento circa l’esistenza di un film di Eternal Warrior in fase di sviluppo. Alcune speculazioni vedono il progetto legato a quello di Archer & Armstrong, portato avanti da Terry Rossio (autore di molti script di successo, tra i quali Pirati dei Caraibi) e dal regista Ruben Fleisher. Nella mitologia dei fumetti della Valiant, il protagonista di Eternal Warrior è Gilad Anni-Padda, un guerriero tornato in vita dopo la morte grazie a un misterioso artefatto.

Qualora tale progetto venisse ufficialmente confermato e andasse avanti, aggiungerebbe un ulteriore impegno ai molti titoli in fase di sviluppo alla Valiant, già al lavoro su Archer & Armstrong e Shadowman (che attendono di essere selezionati da uno studio per poter essere messi in cantiere) e su Bloodshot per la Sony. Non resta che rimanere in attesa di ulteriori informazioni.

Fonte: Hollywood Reporter