Come ben sappiamo dopo Avengers: Infinity War isi ritroveranno ad affrontare una nuova avventura in un terzo (e apparentemente) ultimo volume della saga.

Parlando con Collider in occasione dell’uscita in home video di Guardiani della Galassia Vol 2., il regista James Gunn ha avuto modo di illustrare come funziona il suo processo creativo in relazione alla scrittura del terzo film della saga dei Guardiani. Come ha affrontato la cosa?

È stato piuttosto semplice. La verità è che il primo film è essenzialmente il primo atto, il vol. 2 il secondo atto e il 3 il terzo, e così sto cercando di legare molte cose tra loro nel terzo film. Riceviamo risposte a molte domande diverse, sto cercando un buon modo per rendere tutto più elegante. In questo senso è più impegnativo scrivere il terzo film rispetto al secondo. Affronto un processo incredibilmente approfondito per ogni film. Penso che scrivere una sceneggiatura sia paragonabile alla creazione del corpo umano di un essere vivente, quindi devi iniziare dallo scheletro, creare le ossa. Ti devi prendere un sacco di tempo per farlo perché quella è la base effettiva del film e se non si sta attenti si possono commettere molti errori. Dare vita ad una base veramente solida, questa è la cosa più importante. Quindi scrivo una buona bozza di circa 70 pagine. Con fotografie e cose del genere incluse. Questa è la maniera con cui affronto ogni film, e quindi anche questo.

Al momento, ricordiamo, il film non ha ancora una data di uscita nelle sale. Il filmmaker ha però precisato di essere a conoscenza della potenziale data, sottolineando che la produzione dovrebbe partire “tra poco più di un anno“.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Questa la sinossi ufficiale di Guardiani della Galassia Vol. 2:

Al ritmo dell’Awesome Mixtape #2, Guardiani della Galassia Vol. 2 prosegue narrando le avventure dei Guardiani mentre si inoltrano ai confini del cosmo. La squadra deve lottare per restare unita come una famiglia quando scopre i misteri sul vero padre di Peter Quill. Vecchi nemici diventeranno nuovi alleati e i personaggi preferiti dei fan tratti dai fumetti classici giungeranno in soccorso dei nostri eroi. L’Universo Cinematografico Marvel continua ad espandersi.

Nel film tornano Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn e Glenn Close. Tra le new entry Kurt Russell, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki e Chris Sullivan.

Il film è uscito il 25 aprile 2017 in Italia, il 5 maggio negli USA.