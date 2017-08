Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Una sorpresa è in arrivo per i fan diche attendono l’edizione home video del film.

A rivelarlo è James Gunn: è in arrivo il video musicale di Guardians Inferno, la traccia musicale presente alla fine del film con David Hasselhoff. Nel video ci saranno lo stesso Gunn, Hasselhoff e il cast del film. È possibile che il video esca online domenica, quando il film sarà disponibile per il digital download.

Stay tuned for the Guardians Inferno video featuring the #GotG cast members, David Hasselhoff, and, yes, me. SOON. pic.twitter.com/bLCgVO5AKS

— James Gunn (@JamesGunn) August 4, 2017