A sorpresa la Working Title ha annunciato l’inizio delle riprese di, con Rowan Atkinson nei panni del protagonista e David Kerr in cabina di regia.

La parodia di James Bond è approdata nei cinema nel 2003 e vantava a bordo proprio due sceneggiatori del franchise di 007, Neal Purvis e Robert Wade (Casino Royale, Skyfall) oltre a William Davies (How to Train Your Dragon, Twins). Nel cast c’erano anche Ben Miller, Natalie Imbruglia e John Malkovich. Con un budget di 40 milioni di dollari, il film incassò oltre 160 milioni in tutto il mondo.

Il secondo film, arrivato nel 2011, ebbe pari successo in tutto il mondo, ma non ottenne lo stesso risultato negli Stati Uniti (8 milioni di dollari contro i 28 iniziali).

