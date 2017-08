Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

(Point Break, Invincible) prenderà in carico la regia di, scritto dal premio Oscar(La La Land).

La vicenda tratta di un padre single con un passato da criminale, la cui figlia viene rapita. Da solo, dovrà affrontare le misteriose rivendicazioni di una coppia che sostiene che la ragazza sia la loro figlia.

Entusiaste le prime parole di Chazelle dopo l’incarico a Core:

Ericson ha un livello di competenza inimitabile dietro la macchina da presa, sia come regista che come direttore della fotografia. Sotto la sua esperta direzione, The Claim ha tutti gli ingredienti per divenire una potente esperienza cinematografica.