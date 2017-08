Lo stesso(Alien: Covenant) ha annunciato su Twitter di essere entrato a far parte del cast di, l’adattamento cinematografico del romanzo di Patrick Ness (lo stesso autore di A Monster Calls).

Il film, ricordiamo, sarà prodotto dalla Lionsgate e alla regia ci sarà Doug Liman (Edge Of Tomorrow). Non è stata ancora annunciata alcuna data di uscita, anche se le riprese partiranno questa estate a Montreal, in Canada.

Del cast faranno parte Daisy Ridley, celebre per il ruolo di Rey in Star Wars: Il Risveglio della Forza, e Tom Holland, Peter Parker in Spider-Man: Homecoming. Le due star dovrebbero interpretare i ruoli di Viola Eade e Todd Hewitt.

La vicenda narra di una distopia nella quale le persone e le creature viventi possono mettersi in contatto attraverso un flusso di immagini, parole e suoni noto come il Rumore.