In una intervista con Cinemablend , James Gunn ha svelato qual è la scena dei titoli di coda di Guardiani della Galassia Vol. 2 per cui ha dovuto battersi con lo studio.

Ecco la risposta:

Ho dovuto lottare per la scena dei titoli di coda con Adam, perché è quella la direzione che ho immaginato per la storia. Uno dei motivi per cui ci sono i Sovereign nel film è per dare al pubblico un’anticipazione dell’arrivo di Adam Warlock. Quella scena nei titoli di coda era già nella prima stesura della sceneggiatura, eppure ci sono state molte discussioni sulla possibilità di lasciarla o meno nel film, perché la gente si sarebbe aspettata la presenza di Adam in Infinity War. Perciò ho dovuto promettere – come faccio spesso su Twitter – che Adam Warlock non sarebbe stato in Avengers 3 o 4. Non succederà. Non ho mai voluto che la gente si facesse false speranze su Adam.