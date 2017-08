Qualche settimana fa al panel della Warner Bros al Comic-Con di San Diego sono stati mostrati i loghi dei film dell’Universo Cinematografico Esteso della DC in arrivo nei prossimi anni. Tra i titoli non erano presenti, cosa che ci ha fatto mettere in dubbio il fatto che le pellicole siano effettivamente in sviluppo avanzato presso la major

Nel caso del crossover sulle villain DC, David Ayer ha già detto la sua. Ora tocca a Chris McKay fare chiarezza sullo stato di Nightwing. Intervenendo su Twitter, il regista ha spiegato:

Insomma, il regista chiede fiducia e di dare il giusto tempo allo sviluppo del film, senza bisogno di un logo o di una data di uscita predeterminati.

This isn't going to be like that. I want this movie to blow you away. We need time to get it right.

