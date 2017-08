Farà sembrare il primo una commedia. Sì, non sono esattamene il tipo a cui chiedere di scrivere un sequel.

, sceneggiatore di, ha più volte dichiarato che– diretto danon sarà un sequel in senso tradizionale, a tal punto che il produttoreha specificato che il pubblico potrebbe non capire se sarà ambientato prima o dopo gli eventi narrati nel film di. Come dichiarato da Sheridan:

Come già dichiarato dallo sceneggiatore sulle differenze tra i due film:

Direi che Sicario è un film sulla militarizzazione della polizia, mentre in questo caso stiamo rimuovendo questo aspetto. Sfortunatamente, c’è ancora molto in questo mondo da esplorare da un punto di vista creativo. La gente crede che io abbia una sorta di sfera di cristallo, anche se non è così. Ma l’attuale situazione politica qui è decisamente strana in relazione a ciò di cui parla Soldado.

Diretto da Stefano Sollima e scritto da Taylor Sheridan, Soldado sarà incentrato su Alejandro Gillik (Benicio del Toro), sull’agente della CIA Matt Graver (Josh Brolin) e sulle loro indagini sui tunnel che collegano Messico e USA attraverso i quali passano droga, migranti e, potenzialmente, terroristi.

