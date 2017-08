Spider-Man: Homecoming, ecco il poster giapponese in vista della premiere

L’11 agostoapproderà in Giappone. Per l’occasione Tom Holland sarà nel paese del Sol Levante per una speciale anteprima con i fan e così la Sony ha commissionato all’artista(One-Punch Man, Eyeshield 21) un’apposita locandina che potete ammirare in calce all’articolo.

Dopo il Giappone, toccherà alla Cina: la pellicola di Jon Watts approderà nei cinema cinesi l’8 settembre, il che porterà a un deciso incremento dei profitti internazionali (per il momento la pellicola è a quota 642.2 milioni di dollari in tutto il mondo).

LEGGI ANCHE

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

A dirigere Spider-Man: Homecoming, uscito in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein.