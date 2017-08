Nel corso del weekend,ha superato un importante traguardo al box-office.

La pellicola di Patty Jenkins ha infatti raggiunto i 400 milioni di dollari al botteghino nordamericano, per un totale globale di 793 milioni di dollari. Si tratta di un grandissimo risultato a dimostrazione del successo del film tra il pubblico USA, con un incasso quadruplicato rispetto all’esordio a giugno (100 milioni di dollari nel primo weekend). Alla fine di luglio era diventato il maggiore incasso dell’estate 2017 e il maggiore incasso dell’Universo Esteso DC e ora, nella sua decima settimana di sfruttamento, si prepara a superare Spider-Man di Sam Raimi (403.7 milioni di dollari) diventando il sesto maggiore incasso di sempre per un film supereroistico negli USA (ovviamente senza contare l’inflazione).

Ottime notizie per la Warner Bros., in quanto Wonder Woman sarà presente anche in Justice League, in uscita a novembre: qualcosa ci dice che la supereroina avrà un ruolo piuttosto centrale nella campagna marketing del film.

