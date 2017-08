Lo scorso weekend la città di San Diego ha intitolato una via della metropoli a, star di Guerre Stellari.

“Mark Hamill Drive” si trova ora a Clairemont, quartiere della città californiana in cui Hamill ha vissuto nei primi anni del 1960 e dove ha frequentato la Hale Junior High School.

“Non ho una vera e propria città natale”, ha dichiarato l’attore durante l’evento, “ma se la potessi scegliere sarebbe sicuramente San Diego. Sono davvero colpito dalla gentilezza delle persone del quartiere di Clairemont che hanno approvato tutto questo. Ho sempre amato San Diego e ho vissuto alcuni degli anni più felici della mia vita qui. Avere il loro supporto significa molto per me”.

You CAN go home again-Great 2 be welcomed home 2 my old neighborhood by the best fans EVER! Thanks @CityofSanDiego @chrisjcate Love U ALL-mh pic.twitter.com/Z12P8MkbXW

— Mark Hamill (@HamillHimself) 31 luglio 2017