Il testa a testa annunciato è stato vinto da: il blockbuster tratto dalla saga disi piazza al primo posto della classifica del weekend negli USA con 19.5 milioni di dollari in tre giorni.

Si tratta di un debutto molto deludente in uno dei weekend più mosci dell’anno al botteghino (la stagione estiva, in generale, sta generando il 10% in meno rispetto all’anno scorso, con catene come AMC che stanno registrando perdite non indifferenti): il film, costato 60 milioni di dollari, potrebbe faticare a raggiungere la cifra del suo budget a fine corsa, un risultato molto al di sotto di quanto sperato dalla Sony che insieme alla MRC contava di lanciare un franchise (con una serie tv già in sviluppo). Uscito anche in 19 territori internazionali, La Torre Nera ha raccolto altri 8 milioni di dollari, di cui la metà solo in Russia.

Scende al secondo posto Dunkirk: il film di Christopher Nolan raccoglie 17.6 milioni di dollari, perdendo il 34% nel suo terzo weekend e salendo a 135 milioni complessivi. Con altri 25 milioni raccolti all’estero, la pellicola arriva a 314 milioni complessivi.

Al terzo posto troviamo Emoji – Accendi le Emozioni, con 12.3 milioni di dollari e una cinquantina di milioni in dieci giorni. Quarta posizione per Girls Trip, che si conferma un successo con 11.4 milioni di dollari e un totale di ben 85 milioni negli USA, mentre chiude la top-five Kidnap: il film con Halle Berry raccoglie 10.2 milioni di dollari, in linea con le aspettative.

Molto più deludente il debutto in ampia distribuzione di Detroit: il film di Kathryn Bigelow incassa solo 7.7 milioni di dollari, con una media sconfortante di 2.400 dollari nei tremila cinema in cui è uscito. Nonostante le critiche positive, il pubblico non sembra interessato al primo film distribuito in maniera indipendente dalla Annapurna di Megan Ellison, che scivola fuori dalla top ten.