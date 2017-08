I tre film die lo spin-offhanno reso la saga della Illumination Entertainment più redditizia di quella di. La serie di film diviene dunque il franchise di animazione più redditizio di sempre.

Grazie ai ricavi dell’ultimo capitolo (Cattivissimo Me 3), i quattro film hanno infatti incassato la somma complessiva di 3,52 miliardi di dollari. La saga di Shrek è dunque al secondo post con 3,51 miliardi. Cattivissimo Me 3, al momento, è vicino a toccare la quota di 880 milioni di dollari al botteghino globale. È possibile che arrivi a toccare i 900 milioni. Meno probabile l’ipotesi che tocchi il miliardo.

È in preparazione, inoltre, Minions 2. Il primo capitolo, spin-off della trilogia con Gru, è stato un successo planetario incassando oltre 1 miliardo e 159 milioni di dollari in tutto il mondo. In termini di incassi globali per un film di animazione, Minions è al secondo posto dopo Frozen – Il Regno di Ghiaccio.

Fonte: Deadline