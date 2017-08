Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Avrei detto, dopo il secondo, che ce ne sarebbe stato un altro ma vedo un percorso completo nel fatto che nel primo ci sia una coppia che litiga sul treno mentre alla fine del terzo noi diventiamo proprio come quella coppia. Se dovessimo continuare, lo faremmo in maniera diversa. Julie, Rick e io potremmo lavorare nuovamente insieme, potremmo rivisitare quei personaggi. Mi servirebbe, però, una nuova iniezione di energia. […] Non ci è permesso pensarci se non ogni cinque anni. È così che abbiamo sempre fatto: Waking Life è stato cinque anni dopo Before Sunrise, mentre per Before Midnight ci siamo incontrati cinque anni dopo Before Sunset. Quindi, ci rivedremo cinque anni dopo Before Midnight, ne parleremo e vedremo dove andare a parare.