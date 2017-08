Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La Notorious Pictures ha diffuso online il primo trailer italiano di, thriller scritto e diretto dacon protagonista(Il Trono di Spade).

Il film vedrà la luce nelle nostre sale il 7 settembre. Potete vedere il trailer e il poster qui do seguito:

Ecco la sinossi ufficiale:

Dopo aver causato accidentalmente la morte di un amico in un incidente d’auto, Jacob finisce in carcere con l’accusa di omicidio colposo. Per sopravvivere ai pericoli della detenzione si schiera con la fratellanza ariana la quale, dopo che l’uomo viene rilasciato per buona condotta, lo costringe a dover compiere un crimine per proteggere la sua ex-moglie e suo figlio.