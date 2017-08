Diretto dae prodotto con un budget di appena 4,5 milioni di dollari,risulta il film che, relativamente al 2017, ha generato più profitti rispetto alle spese di produzione.

Sempre rispetto al budget, il film di Peele supera la redditività di Split. Il film di M. Night Shyamalan ha incassato leggermente di più (276,9 milioni) ma ha avuto un budget di produzione due volte più grande (9 milioni). Anche aggiungendo ben 30 milioni di dollari investimenti in marketing, Scappa – Get Out resterebbe un grande successo finanziario. A oggi, il film prodotto dalla Blumhouse ha incassato a livello globale oltre 252 milioni di dollari.

Secondo Movieweb, il film di Peele potrebbe anche avere più di un’occasione di conquistare alcune possibili candidature agli Oscar. Tra le speculazioni, c’è chi si spinge a sostenere che la pellicola potrebbe essere presa in considerazione anche per una nomination come miglior film. Al momento, tuttavia, è bene prendere tali speculazioni con estrema prudenza.

Ecco la sinossi ufficiale del film:

In Scappa – Get Out della Universal Pictures, prodotto dalla Blumhouse (The Visit, la serie Split, La Notte del Giudizio) e dalla mente di Jordan Peele, un giovane afro-americano visita la tenuta di famiglia della sua fidanzata bianca dove si scontra con il vero motivo che si cela dietro l’invito.

Ora che Chris (Daniel Kaluuya, Sicario) e la sua ragazza, Rose (Allison Williams, Girls), sono arrivati al fatidico incontro con i suoceri, lei lo invita a trascorrere un fine settimana al nord con Missy (Catherine Keener, Captain Phillips – Attacco in mare aperto) e Dean (Bradley Whitford, Quella casa nel bosco).

In un primo momento, Chris legge il comportamento eccessivamente accomodante della famiglia, come un tentativo di gestire il loro imbarazzo verso il rapporto interrazziale della figlia; ma con il passare del tempo, fa una serie di scoperte sempre più inquietanti, che lo portano ad una verità che non avrebbe mai potuto immaginare.

