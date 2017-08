In una nuova intervista con Empire , James Cameron ha svelato che il colonnello Quartich interpretato da Stephen Lang non solo tornerà in tutti e quattro i sequel di Avatar, ma sarà anche la nemesi principale dei protagonisti.

Queste le parole del regista:

Il presupposto interessante dei sequel di Avatar è che parliamo praticamente degli stessi personaggi. Ce ne saranno di nuovi, nuove creature e ambientazioni, ma in generale prenderò personaggi già noti e li metterò in luoghi poco familiari per condurli in un viaggio più grande. Non introdurrò nuovi personaggi in ogni film, non ci sarà un nuovo cattivo ogni volta. Sarà sempre lo stesso, il solito figlio di pu***na in tutti e quattro i film. So già che Stephen Lang farà un lavoro pazzesco: è così in gamba e sempre più bravo.

Nel cast torneranno Sam Worthington, Zoe Saldana, Joel David Moore, Stephen Lang, Sigourney Weaver e Cliff Curtis, affiancati da Oona Chaplin e CCH Pounder.

Avatar 2 uscirà il 18 dicembre 2020, mentre l’anno successivo, il 17 dicembre 2021, uscirà Avatar 3. Passeranno poi tre anni per l’uscita di Avatar 4, prevista per il 20 dicembre 2024, e di Avatar 5, previsto per il 19 dicembre 2025.