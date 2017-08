La stessa(Il Grinta, Pitch Perfect 2) ha diffuso online sul suo account Twitter una foto che la ritrae nei panni di Charlie Watson, ovvero la protagonista dello spin-off di Transformers dedicato all’autobot

Le riprese del film sono imminenti. Ricordiamo che la pellicola debutterà nelle sale americane il 21 dicembre 2018. Ecco l’immagine:

Ambientato nel 1987, il film sarà incentrato su un Bumblebee in fuga nei panni di un normale maggiolino Volkswagen giallo: rifugiatosi in una discarica di una cittadina sulla costa della California, viene trovato da Charlie (Hailee Steinfeld), una diciottenne in cerca del suo posto nel mondo, che si rende conto che Bumblebee non è un’auto qualsiasi..

Del cast fanno parte Hailee Steinfed, Pamela Adlon, John Cena, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Kenneth Choi, Ricardo Hoyos, Abby Quinn, Rachel Crow e Grace Dzienny.

Prodotto da Lorenzo di Bonaventura e Michael Bay, assieme ai produttori esecutivi Steven Spielberg, Brian Goldner, Mark Vahradian e Chris Brigham, il film è stato scritto da Christina Hodson e verrà girato interamente in California, sia nella costa a nord che in quella a sud.

Il film uscirà il 21 dicembre 2018 nelle sale statunitensi.

FONTE: CBM