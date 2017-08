Nuovi ingressi nel cast vocale del Re Leone di Jon Favreau attualmente in fase di riprese.

Si tratta di Alfre Woodard, che darà la voce a Sarabi, la madre di Simba, e di John Kani, che sarà invece il fidato consigliere Rafiki. Il caso vuole che entrambi gli attori siano apparsi di recente in Captain America: Civil War.

The Tracking Board aggiunge poi che Beyoncé sarebbe effettivamente in trattative non solo per doppiare Nala, ma anche per figurare come produttrice della colonna sonora. Se le negoziazioni andranno a buon fine, la cantante si occuperà di scrivere nuove canzoni oltre a riproporre quelle del classico animato.

Nel cast Donald Glover (il giovane Simba), Chiwetel Ejiofor (Scar), Matthew Broderick (Simba adulto), Joseph Williams dei Toto (per le canzoni), Seth Rogen (Pumbaa), Billy Eichner (Timon), John Oliver (Zazu), James Earl Jones (che tornerà a dar voce a Mufasa), John Kani (Rafiki) e Alfre Woodard (Sarabi).

Le riprese sono attualmente in corso a Los Angeles e verranno realizzate con la stessa impostazione produttiva di quelle del Libro della Giungla.

Scritto da Jeff Nathanson e diretto da Jon Favreau, Il Re Leone uscirà il 19 luglio 2019.