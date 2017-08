Come riportato da Variety, ladi David Ellison ha rinnovato con un accordo pluriennale la sua partnership con la. L’accordo consentirà alla compagnia di Ellison di continuare a co-finanziare e co-produrre una rosa di titoli targati Paramount nell’arco dei prossimi quattro anni.

Tra i prossimi film nei quali sarà coinvolta la Skydance troviamo Annihilation con Natalie Portman e Geostorm, disaster movie con Gerard Butler, che verrà distribuito nelle sale dalla Warner Bros.

L’annuncio del rinnovato accordo è stato accolto con una certa sorpresa: si pensava, difatti, che Ellison fosse generalmente propenso a non proseguire la partnership con la major dopo le perdite generate da titoli come Baywatch e Jack Reacher: Punto di Non Ritorno. Parte del cambio di rotta potrebbe essere stato determinato dalla nuova leadership in Paramount di Jim Gianopulos, dopo la morte dell’ex CEO Brad Grey nel mese di maggio.

Fonte: Variety