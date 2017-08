Nuovo record al box office cinese:è divenuto il maggior successo al botteghino del Paese. Diretto e interpretato da, il film è un action di stampo militare che ha raccolto nelle sale cinesi oltre 3.4 miliardi di RMB, superando il record di 3,39 miliardi di RMB raccolti da The Mermaid di Stephen Chow , uscito nel 2016. Il tutto, in appena 12 giorni di programmazione al cinema.

Convertendo gli incassi in dollari e facendo i dovuti aggiustamenti tra i tassi di cambio di oggi e del 2016, Wolf Warriors 2 risulta aver raccolto un incasso di 506 milioni mentre The Mermaid sarebbe ancora leggermente in testa con 527 milioni. Tuttavia, anche al netto degli aggiustamenti, secondo gli analisti è questione di pochi giorni – se non addirittura di poche ore – prima che i proventi raccolti dal film di Wu Jing possano superare quelli del film di Chow.

Fonte: Deadline