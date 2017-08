Continuavo a dirgli “Ho sempre pensato che questo personaggio potrebbe fare così, e che rappresenti questo, e penso che nella sua vita abbia attraversato questo e quest’altro… ed è ovvio che abbia moltissimo buon gusto, quindi forse è cresciuto vedendo lusso e ricchezza da lontano? Perché io sono così! Forse li vedeva su altri pianeti e diceva ‘voglio essere così!'” E lui mi lasciava parlare, e alla fine quando gli chiedevo cosa ne pensasse, mi rispondeva: “Beh, non ne ho alcuna idea. Devi solo sembrare affascinante.”

In un lungo profilo dedicato adall’ Hollywood Reporter , scopriamo alcuni dettagli su come l’attore si è avvicinato alla parte diper, e in particolare sul suo incontro conalcuni mesi fa:

Insomma, per quanta ricerca e approfondimento sul personaggio si possa fare, c’è solo un modo per interpretarlo, e Williams ha voluto sottolinearlo all’attore.

Interessanti anche le dichiarazioni sull’addio di Phil Lord e Chris Miller e l’arrivo di Ron Howard:

In tutta onestà non so dirvi esattamente cosa sia successo. Mi sento un po’ come uno di quei bambini in mezzo a un divorzio, il bambino più piccolo. Il più grande sa benissimo cosa è successo, ma non vuole dirlo al più piccolo per proteggerlo.

Ma il cambiamento è stato drammatico:

Ron è una vera leggenda, sa esattamente con quale visione deve avvicinarsi a un film come questo. Ma sono stati Phil e Chris ad ingaggiarci e a volerci nel film, e quindi è inevitabile pensare “So che non avresti scelto me!”, il che non può che agitare un attore. Non faccio altro che esclamare [alza la voce di molte ottave]: “Andava bene la scena? Come ti senti?”

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Diretto da Ron Howard, Han Solo vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018.