Il titolo ufficiale è solamente “Hellboy”. È considerato un reboot di Hellboy del 2004 e avrà lo stesso titolo.

Scompare “Rise of the Blood Queen” dal titolo del reboot di. Il nuovo film si intitolerà semplicemente “Hellboy” esattamente come il film didel 2004. L’annuncio proviene da un rappresentante della Lionsgate, che in una breve dichiarazione ha affermato:

Tra le altre conferme, lo sceneggiatore Andrew Crosby ha ribadito che il film avrà un rating R. Chiaramente, l’uscita di scena della dicitura “Rise of the Blood Queen” nulla toglie al coinvolgimento nel film di Milla Jovovich. L’attrice, come vi abbiamo già riportato, interpreterà la Regina di Sangue.

Il film avrà per protagonista David Harbour e entrerà in produzione a partire dal mese prossimo nel Regno Unito e in Bulgaria. Ian McShane interpreterà il professor Broom, il ruolo che nei film di Guillermo del Toro era stato interpretato da John Hurt. Vietata ai minori, la nuova storia ruoterà attorno all’eroe rosso che dovrà fare i conti con una strega del Medioevo che è decisa a distruggere l’umanità.

Fonte: Movieweb