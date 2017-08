tempo di lettura 1'

Sono passati diversi anni dall’ultima volta che abbiamo parlato dell’adattamento cinematografico di, il romanzo fantascientifico diuscito nel 1984. Inizialmente la pellicola doveva essere diretta da Joseph Kahn, con Hayden Christensen come protagonista; successivamente il film fu affidato a Vincenzo Natali ( uscirono anche dei concept ), ma non se ne fece nulla.

Oggi l’Hollywood Reporter segnala che il progetto è tornato in vita con un nuovo produttore, Simon Kinberg, e un nuovo regista, ovvero Tim Miller (Deadpool), che dirigerà la pellicola per la 20th Century Fox. Quello che manca, per ora, è uno sceneggiatore, il che lascia immaginare che la nuova versione del film sia ancora nelle prime fasi di sviluppo.

Questa la sinossi ufficiale del romanzo:

In un mondo in cui le mafie della finanza e dell’elettronica possono tutto, un mondo attraversato da autostrade informatiche e hacker dai poteri neuromantici, si svolge l’avventura violenta e disperata di Case, l’uomo che ha avuto il torto di mettersi contro l’organizzazione sbagliata. Per vendetta lo hanno privato della capacità di connettersi al cyberspazio, isolandolo nella prigione di carne del suo corpo materiale. Ora qualcuno è disposto a offrirgli un’alternativa, a ricostruirgli le sinapsi bruciate. A patto che Case porti a termine un’ultima missione, oltre i limiti del conosciuto…

